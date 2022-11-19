إصابة 4 أطفال في حريق شقة سكنية بالمحلة

أصيب 4 أطفال بمدينة المحلة الكبرى، 3 منهم بحالات اختناق، والرابع بارتجاج في المخ، إثر حدوث ماس كهربائي في شقة سكنية والتهام النيران كل محتوياتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

البداية عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي شارع الشرقاوي، بمنطقة الجمهورية، دائرة قسم شرطة ثان المحلة، بحدوث حريق في شقة سكنية والتهام النيران محتويات الشقة ووجود أطفال فيها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى منطقة الحريق، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وتبين أن الحريق في شقة سكنية والتهام النيران محتوياتها بالكامل.

وتبين من التحريات أن الشقة بها أطفال وقت وقوع الحريق، وتمكن أهالي المنطقة من إنقاذ 3 أطفال مصابين بحالات اختناق، والطفل الرابع عمره 10 سنوات، أصيب بارتجاج في المخ، إثر محاولته الهرب من النيران، فسقط من البلكونة.

الحالة الصحية للأطفال

وكشف مصدر طبي مسؤول في مستشفى المحلة العام، لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للأطفال الـ 3 جيدة ومستقرة، وجرى السماح لهم بالخروج، بينما الطفل الرابع حالته حرجة بسبب تعرضه إلى ارتجاج في المخ، ويتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، والقيمة النهاية للخسائر والتلفيات، ومعرفة ملابسات الحريق ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.