باحث في العلوم الإنسانية: الوضوح أساس نجاح العلاقات العاطفية

قال سامح الشيخ، باحث في العلوم الإنسانية، إن الضغوط النفسية التي يستخدمها البعض في العلاقات العاطفية، لها مخاطر عدة ومنها الظهور والاختفاء أو التهديد بعدم البقاء، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يقومون بذلك في التعامل مع شريكهم عن قصد وآخرون بدون قصد.

علاقات سابقة السبب وراء الفشل

وأوضح «الشيخ» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين في والمذاع على فضائية «DMC» أن البعض يلجأ لهذا الأسلوب بسبب علاقات سابقة فاشلة، فيلجأون للتعامل بتلك الطرق مع الشريك الجديد لأنه ليس لديهم الثقة في نجاح العلاقة الجديدة ويستغرقون وقتا حتى يصلون لمرحلة الأمان.

وضوح في العلاقات العاطفية

ونصح الباحث في العلوم الإنسانية بأن يكون هناك وضوحا في العلاقة منذ البداية لأن هذا سيفتح أبوابا للتواصل وتصبح العلاقة أكثر وضوحاً للطرفين، لافتا إلى أن الإحساس بالخوف يجعل الشخص مترددا في إكمال العلاقة أو الخروج منها، ولابد أن تكون العلاقة العاطفية قائمة على الوضوح والأمان بشكل حقيقي والشفافية في التعامل.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.