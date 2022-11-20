وزير التجارة يبحث مع سفير الصين تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة زو زينجتشينج المستشار الاقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرة.

وقال وزير التجارة إنَّ مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، وبما يعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

تنمية التعاون الاقتصادي المشترك

وأشار وزير التجارة إلى أن المباحثات قد تناولت تأكّيد أهمية تنمية التعاون الاقتصادي المشترك خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا، مؤكداً ترحيب الوزارة بإستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية لبدء مشروعاتها فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الاستثمار فى مصر، وكذا استعداد الوزارة لحل أى تحديات قد تواجه المستثمرين الصينين سواء مع أجهزة الوزارة أو كافة الجهات المعنية.

تيسير إجراءات تصدير المنتجات الزراعية إلى الصين

ولفت الوزير إلى أهمية تيسير إجراءات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصينى وذلك جنباً إلى جنب مع المنتجات الصناعية وبصفة خاصة الكيماويات والصناعات النسيجية .

تنمية آفاق التعاون المشترك مع مصر

ومن جانبه أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة حرص بلاده على تنمية آفاق التعاون المشترك مع مصر بإعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجين لدولة الصين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقة القائمة على تحقيق مصالح الشعبين المصرى والصينى.

اهمية القرارات والتوصيات الصادرة عن قمة المناخ

وأشار الى أن المباحثات التي جمعت الرئيسين الصيني والامريكي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين والتى عقدت بجزيرة بالي باندونسيا قد اكدت اهمية القرارات والتوصيات الصادرة عن قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، ودور الدولتين في تنفيذ هذه القرارات لانجاح هذه الدورة، موجهاً التحية للدولة المصرية على التنظيم الرائع لكافة فعاليات القمة