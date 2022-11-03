إنقاذ حالتي طفلة و سيدة تعانيان من مشاكل بصمامات القلب في بنها

تمكنت فرق الجراحة بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حياة طفلة 8 سنوات، وسيدة 47 سنة كانتا تعانيان من مشاكل في صمامات بالقلب وأجريت لهما جراحتين على أعلى مستوى لأول مرة بالمستشفى استغرقت الجراحة الواحدة 6 ساعات لإنقاذ حالتهن، من العمليات المعقدة في إنجاز جديد.

إنقاذ حياة طفلة في مستشفى بنها الجامعي

وأوضح بيان بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفى أنه جرى إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ظلت تعاني من حرارة شديدة لمدة شهر كامل توجهت فيه للكثير من الأطباء وتم حجزها لفترات طويلة في مستشفيات كثيرة خاصة وحكومية ببنها لكن بدون أي تحسن يذكر.

وتم عمل لها أشعة «إيكو» على القلب وأثبتت وجود التهابات شديدة جدا وارتجاع بالصمام الثلاثي الشرفات حيث تم تحضيرها سريعا وإدخالها العمليات وتم إزالة الالتهاب وتصليح الصمام برقعة طبيعية.

تفاصيل تغيير صمام ميترالي لسيدة ببنها الجامعي

وأضاف البيان أن الحالة الثانية كانت الأصعب لسيدة تبلغ من العمر 47 سنة وأجرى لها تغيير الصمام الميترالي منذ سنوات خارج المستشفى لكنها عادت بالتصاقات شديدة على الصمام أدى إلى هبوط بالدورة الدموية وتم حجزها بقسم القلب والأوعية الدموية لحين تحضيرها وإدخالها العمليات حيث تم استئصال الصمام القديم واستبداله بصمام جديد.

أوضح البيان أن الحالتين خرجتا من غرفة العمليات بسلام وترقدان في العناية المركزة للقسم تحت متابعة طبية دقيقة على مدار الساعة حتى تتحسن حالتهما ويتم نقلهما للقسم الداخلي.

أضاف البيان أن الفريق الجراحي المشارك في الجراحتين هم الدكاترة إبراهيم قصب رئيس القسم وباسم مفرح أستاذ مساعد بالقسم، وكل من استشاريين التخدير الدكتورة أماني نجاح، والدكتور زياد محسن وطاقم تمريض عمليات وعناية مركزة على أعلى مستوى.