إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي الجديد بمدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية، ودفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارات لموقع الحادث، ونقلت 5 منهم إلى مستشفى الأحرار، فيما نُقل شخص إلى مستشفى خاص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود اخطار بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل رقم «1389 هـ.ج»، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، ونُقل 5 مصابين منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي، فيما نُقل مصاب سادس إلى مستشفى تخصصي لتلقي الرعاية اللازمة.

وانتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أصيب فيها 6 أشخاص، نتيجة انفجار الاطار الأمامي بالسيارة، وتم الدفع من قبل هيئة الإسعاف بـ3 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وأُبلغت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

انقلاب سيارة في ترعة

وفي سياق متصل، أصيب شخص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في ترعة في نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، نتيجة انحراف عجلة القيادة منه أثناء قيادته السيارة، فيما تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.