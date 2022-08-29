وزير الرياضة يستقبل فريق كرة اليد بمطار القاهرة بعد تأهله إلى كأس العالم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 18 عاماً، بمطار القاهرة الدولي قادمةً من رواندا بعد مشاركتها في البطولة الإفريقية.

تأهل المنتخب الوطني لليد لمنافسات كأس العالم للناشئين

وحقق المنتخب الوطني لقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على منتخب الجزائر في نهائي البطولة التي استضافتها العاصمة الرواندية «كيجالي»، في الفترة من 20 غلى 29 أغسطس، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني إلى منافسات كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

صبحي: المنتخب الوطني لكرة اليد يضاهي كبرى منتخبات العالم

قال وزير الشباب والرياضة: «إن منظومة كرة اليد المصرية تحقق إنجازات عديدة على مستوى جميع المنافسات في مختلف المحافل، وباتت المنتخبات الوطنية لكرة اليد تضاهى كبرى منتخبات العالم، وتقدم مستوى رائع يلقى إشادة الجميع، ويُكلل بالفوز بالألقاب المختلفة».

مصر لديها جيلٌ واعد في كرة اليد

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مصر لديها جيلٌ واعد في كرة اليد يُكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية في كرة اليد، مؤكداً دعمه الدائم للاتحاد المصري لكرة اليد وللاعبي المنتخبات في المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.

ريادة كرة اليد المصرية على مستوى القارة الإفريقية

وهنأ وزير الرياضة لاعبي البعثة المصرية والجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة على الإنجاز الجديد الذي حققوه بإحراز بطولة أفريقيا للناشئين، تأكيدًا على ريادة كرة اليد المصرية على مستوى القارة الإفريقية، متمنياً للاعبين التوفيق فيما هو آتٍ من منافسات.