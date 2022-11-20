وظائف مطلوبة في البنك التجاري الدولي.. الشروط والتقديم

كشف البنك التجاري الدولي عن توافر عدد من الوظائف، منوها لها من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت والتي تتطلب مجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظيفة التي تقتضي سنوات خبرة، فضلا عن مؤهل دراسي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لدى البنك التجاري الدولي على هذا النحو:

وظائف البنك التجاري الدولي

نوه البنك بثلاث وظائف شاغرة وهي:

وظيفة مهندس أمن البيانات

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- مهندس: خبرة لا تقل عن 3 - 5 سنوات في أمن تكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات الصلة.

- مهندس أول: خبرة لا تقل عن 6-7 سنوات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات الصلة.

- يجب أن يكون لديك فهم لبروتوكولات TCP / IP ومفاهيم الشبكات وجدار الحماية.

- هندسة وبرامج أمن بيانات المؤسسة مطلوبة.

- فهم عمليات تكنولوجيا المعلومات: مكتب المساعدة، وإدارة نقطة النهاية وإدارة الخادم.

- خبرة في تكوين وتنفيذ الحلول الأمنية التقنية.

وظيفة أخصائي بنكية الشركات

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- من 0 إلى 2 سنوات خبرة في العمليات المصرفية ذات قيمة مضافة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، ولغة ثالثة ميزة إضافية.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات اتصال قوية.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- مهارات إدارة الوقت.

وظيفة القنوات الرقمية أخصائي تقني أول

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها للحصول على الوظيفة.

- من 2 إلى 4 سنوات خبرة في مجال تقنية المعلومات.

- الخبرة المصرفية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- مهارات التصميم التحليلي والفني الجيد.