غدا آخر موعد للتقديم لشغل وظائف التنمية المحلية 2022

أكدت وزارة التنمية المحلية أن غدا الاثنين، آخر موعد للتقديم لشغل وظائف التنمية المحلية 2022 المطلوبة من رؤساءالأحياء والمدن وفتح باب التقديم أمام العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومن خارجه شريطة انطباق الشروط على من يتقدم واجتياز الإختبارات المقررة،وأوضحت وزارة التنمية المحلية ان التقديم الكترونى من خلال موقع الوزارة www.mld.gov.eg ومن ضمن شروط التقديم للوظائف المتاحة القدرة على التخطيط وجود رؤية لتطوير العمل وتحقيق الأهداف، وتقديم مقترحات لتطوير العمل وتعزيز الايرادات والتصدى للمخالفات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، واستيفاء اشتراطات العمل ضمن المنصوص عليه من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم 81 لسنة 2016

بطاقة الوصف الوظيفى

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن من يرغب في التقدم لشغل تلك الوظائف وجب عليه استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة والتقديم يتم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية، وعلى المتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة قضاء مدة لا تقل عن عام فى الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية من تاريخ بداية الإعلان، والإلتزام بنماذج بيان الحالة الوظيفية والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان مع تقديم الإنجازات بعد إقرارهامن السلطة المختصة سواء المحافظ أو السكرتير العام أو رئيس الجهة.

مدة الخدمة

وفيما يتعلق بالتقديم لوظائف التنمية المحلية بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة،تضمنت الشروط قضاء خدمة 19 عام على الأقل فى حالة التقدم للدرجة الممتازة مع تقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية وخطة تطوير الوظيفة و شهادات الدورات التدريبية وتقديم السيرة الذاتية وشهادة قانونية ان أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الاداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة.