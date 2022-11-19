وظائف مهندسين في 5 محافظات.. اعرف الأماكن والشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود وظائف خالية لعدد من التخصصات لاسيما المهندسين وذلك برواتب مجزية، كما أشار بيان بعض الشركات عن تحديد الرواتب عقب المقابلة الشخصية للعمللذا يبحث العديد من الشباب عن وظائف مهندسين 2022.

وظائف مهندسين 2022 في المحافظات

وعن وظائف مهندسين 2022 طبقا لبيان وزارة القوى العاملة جاء كالآتي:

- شركة فوور برودكشن بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عن حاجتها لعدد 3 مهندسين كهرباء.

- شركة عرب اليكتريك لأعمال اللآلكتروميكانيك بمدينة نصر عن حاجتها لمهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء من الجنسين.

- دلتا مصر الصباغة بمحافظة الغربية أعلنت عن توافر وظائف خالية لمهندس كهرباء السن أكثر من 30 سنة.

- شركة ثري برازرز بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بالشرقية أعلنت عن حاجتها إلي مهندس طاقة شمسية، مهندس مشروعات من الجنسين، مهندس مكتب فني من الجنسين.

وظائف مهندسين كل التخصصات في المحافظات

- شركة أمجاد للصناعات الغذائية بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية أعلنت عن توافر وظائف شاغرة لعدد مهندس جودة، مهندس معامل.

- شركة مصر كافية في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تحتاج إلى مهندس كهرباء يبدأ الراتب من 4000 في الشهر

وظائف مهندسين في الشرقية

- شركة آل شاهين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية أعلنت عن حاجتها إلى عدد 10 مهندسي كهرباء، 10 مهندسين ميكانيكا، 10 مهندسين ميكانترونكس، 10 مهندسين جودة.

وظائف مهندسين في المنوفية

- شركة طنطا باك بمدينة السادات في المنوفية أعلنت عن توافر وظائف خالية حيث تحتاج إلى 5 مهندسين إنتاج، 5 مهندسي كهرباء.

- شركة انترستات للصناعات الورقية بمدينة السادات في المنوفية أعلنت عن توافر وظائف خالية لعدد 2 مهندس كهرباء.

- شركة برنت هوم في قويسنا بالمنوفية تحتاج إلى 2 مهندس إنتاج.

- شركة الكرمة لصناعة الورق في مدينة السادات بالمنوفية تحتاج إلى مهندس إنتاج.

- الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت بمدينة السادات في المنوفية تحتاج إلى 3 مهندسين جودة حديثي التخرج، مهندس كهرباء، مهندس تخطيط وأجهزة.

- شركة دواجن الوادي بالمنطقة الصناعية الخامسة في المنوفية تحتاج إلى 5 مهندسين زراعيين.

- شركة رويال فريش بطريق كفر الدوار السادات في المنوفية تحتاج إلى عدد 15 مهندس إنتاج.

- شركة الدلتا مصر للاستثمار الزراعي والحيواني في مدينة السادات بالمنوفية تحتاج إلى 5 مهندسين زراعيين.