وظائف أفراد ومشرفي أمن في المحافظات.. مرتبات تبدأ من 2400 جنيه
كتب:
فهد فكري بلوم
11:00 م | السبت 19 نوفمبر 2022
وظائف
أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف جديدة للراغبين في العمل في شركات الأمن والحراسة، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يتم التقدم للوظائف من خلال مكاتب العمل.
وكشف بيان صادر من وزارة القوى العاملة تفاصيل الوظائف للراغبين في فرص العمل من خلال مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة.
وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» قائمة الشركات التي تحتاج إلى أفراد أمن في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
350 فرد أمن في شركة ميدل إيست
أعلنت شركة ميدل إيست لخدمات الأمن، عن حاجتها لـ350 فرد أمن
الشروط
المؤهل: جميع المؤهلات
السن - 21 -50 سنة.
- الراتب: 2400- 4400 جنيها
176 فرد أمن في في الشركة المصرية الأوربية
كما تعلن الشركة المصرية الأوربية للأمن والحراسة عن حاجتها لـ176 فرد أمن.
الشروط
المؤهل: جميع المؤهلات
السن - 22 -47 سنة.
- الراتب: 3500- 3250 جنيها
المميزات
توفير سكن توفير
مواصلات مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز
تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين
وفي نفس السياق تعلن شركة فينكس للأمن والحراسة عن حاجتها لـ840 فرد أمن إداري.
الشروط
المؤهل: محو أمية - ابتدائي - متوسط.
السن: - 18 -50 سنة.
- الراتب: 3500- 4000 جنيها
بينما تعلن شركة سيكوبارس إيجيبت للأمن عن حاجتها لـ200 فرد أمن إداري.
العدد: 200
الشروط
المؤهل: جميع المؤهلات
السن - 18 -55 سنة.
- الراتب: 3400- 3600.
وتعلن شركة جي فور إس للأمن والحراسة بالقاهرة عن حاجتها إلى عدد 50 فرد أمن إداري.
الشروط
مؤهل متوسط خبرة أو بدون خبرة
السن: 21 - 42 سنة.
الراتب: 3300 جنيها
وتعلن شركة المجد جروب بمحافظة المنوفية عن حاجتها لـ6 أفراد أمن.
الشروط
مؤهل متوسط - مؤهل عال
الخبرة: 10 - 5 سنوات
السن 20 - 44 سنة.
الراتب: حسب المقابلة.
وتعلن شركة رام عن حاجتها لـ15 مشرف أمن
الشروط
مؤهل متوسط خبرة أو بدون خبرة
السن 45 - 47 سنة.
الراتب: 4000 جنيها