وظائف أفراد ومشرفي أمن في المحافظات.. مرتبات تبدأ من 2400 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف جديدة للراغبين في العمل في شركات الأمن والحراسة، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يتم التقدم للوظائف من خلال مكاتب العمل.

وكشف بيان صادر من وزارة القوى العاملة تفاصيل الوظائف للراغبين في فرص العمل من خلال مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» قائمة الشركات التي تحتاج إلى أفراد أمن في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

350 فرد أمن في شركة ميدل إيست

أعلنت شركة ميدل إيست لخدمات الأمن، عن حاجتها لـ350 فرد أمن

الشروط

المؤهل: جميع المؤهلات

السن - 21 -50 سنة.

- الراتب: 2400- 4400 جنيها

176 فرد أمن في في الشركة المصرية الأوربية

كما تعلن الشركة المصرية الأوربية للأمن والحراسة عن حاجتها لـ176 فرد أمن.

الشروط

المؤهل: جميع المؤهلات

السن - 22 -47 سنة.

- الراتب: 3500- 3250 جنيها

المميزات

توفير سكن توفير

مواصلات مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز

تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين

وفي نفس السياق تعلن شركة فينكس للأمن والحراسة عن حاجتها لـ840 فرد أمن إداري.

الشروط

المؤهل: محو أمية - ابتدائي - متوسط.

السن: - 18 -50 سنة.

- الراتب: 3500- 4000 جنيها

بينما تعلن شركة سيكوبارس إيجيبت للأمن عن حاجتها لـ200 فرد أمن إداري.

العدد: 200

الشروط

المؤهل: جميع المؤهلات

السن - 18 -55 سنة.

- الراتب: 3400- 3600.

وتعلن شركة جي فور إس للأمن والحراسة بالقاهرة عن حاجتها إلى عدد 50 فرد أمن إداري.

الشروط

مؤهل متوسط خبرة أو بدون خبرة

السن: 21 - 42 سنة.

الراتب: 3300 جنيها

وتعلن شركة المجد جروب بمحافظة المنوفية عن حاجتها لـ6 أفراد أمن.

الشروط

مؤهل متوسط - مؤهل عال

الخبرة: 10 - 5 سنوات

السن 20 - 44 سنة.

الراتب: حسب المقابلة.

وتعلن شركة رام عن حاجتها لـ15 مشرف أمن

الشروط

مؤهل متوسط خبرة أو بدون خبرة

السن 45 - 47 سنة.

الراتب: 4000 جنيها