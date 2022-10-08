أحمد عمر هاشم يزور ضريح الإمام الحسين في ذكرى المولد النبوي

زار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضريح الإمام الحسين وتأدية صلاة العشاء.

يشهد مسجد الإمام الحسين، إقبالا كبيرا من مريدي ومحبي آل بيت رسول الله في يوم مولده، بالإضافة إلى وجود أتباع الطرق الصوفية، استعدادا بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجرى إغلاق ساحة مسجد الحسين ومنع الدخول إليها، إذ يوجد داخلها أتباع الطريقة الحامدية الشاذلية، مرددين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

وتستعد المشيخة العامة للطرق الصوفية، للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عقب صلاة العشاء، بحضور عدد من المسئولين، وعدد من العلماء وأعضاء المجلس الصوفي والقيادات الدينية والمنشدين.