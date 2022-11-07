السيطرة على حريق اندلع بمخزن في عقار أمام مسجد الحسين

أخمدت الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا اندلع بمخزن للسبح والمصاحف، بإحدى العمارات المقابلة لمقام الإمام الحسين ابن علي، الكائن في مسجد الحسين بالقاهرة دون وقوع إصابات.

بلاغ بالحريق

ترجع التفاصيل عندما ورد لغرفة العمليات النجدة بالقاهرة بلاغ بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء بمخزن للسبح والمصاحف أسفل أحد العقارات أمام مسجد الحسين وامتد الحريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية بصحبتهم سيارة إسعاف وسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصول ألسنة اللهب، إلى الأماكن المجاورة، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وبعمل التحريات الأولية، تبين أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي.