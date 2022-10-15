انطلاق مقرأة كبار القراء برواية حفص من مسجد الإمام الحسين «فيديو»

انطلقت منذ قليل مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين، بحضور أعلام القراء، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

مقرأة كبار القراء برواية حفص من مسجد الحسين

وتأتي مقرأة كبار القراء برواية حفص، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم في مصر، ووصل كل من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وقطب الطويل، ومحمد عبد البصير، والعزب سالم، ويوسف حلاوة، وفتحي خليف.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بث مباشر لمقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين.

مقارئ الجمهور تستقبل أهل القرآن

شهدت مقارئ الجمهور إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

وتسابق وزارة الأوقاف الزمن في تكثيف برامجها الدعوية والقرآنية، وخدمة كتاب الله في أعلى أولوياتها، وأن مقارئ القرآن الكريم تشهد إقبالًا غير مسبوق وتواكب العصر تشجيعًا على تلاوة القرآن الكريم وإتقانه وحفظه وفهم معانيه.