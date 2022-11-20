مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم شاروخان في دورته الثانية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، تكريم الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان، التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر، خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، إذ يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، من 61 دولة بلغات متعددة، تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة.

شاروخان يتربع على عرش السينما البوليودية

تجدر الإشارة، إلى أن النجم الأسطوري شاروخان أو الملك خان، كما يطلق عليه معجبيه، يتربع على عرش السينما البوليودية، وواحد من أكثر النجوم نجاحًا في العالم.

فمن خلال عطاء دام لأكثر من ثلاثة عقود في مجال صناعة الأفلام، ومشوار فني يشمل أكثر من 100 فيلم، حقق خان إسهامًا مهنيًا متميزًا في الهند والعالم أجمع، حيث حصل على العديد من الجوائز والأوسمة تقديرًا لجهوده السينمائية في صناعة الأفلام.

محمد التركي: سعداء بتكريم شاروخان

بمناسبة إعلان تكريم شاروخان، علق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلا: «نحن سعداء بتكريم النجم شاروخان، الذي يحظى بموهبة متميزة ويعد واحدًا من أيقونات السينما العالمية، فلقد استقر النجم الهندي في قلوب معجبيه منذ بداية ظهوره حتى يومنا هذا، فبعد مسيرة فنية ثرية امتدت 30 عامًا في مجال صناعة الأفلام، يظل شاروخان أحد أبرز نجوم السينما الهندية الذي يتمتع بإعجاب الجماهير من كل أنحاء العالم، ونحن نتطلع للترحيب بالنجم الكبير في جدة في ديسمبر القادم».

في تصريح له، قال نجم بوليوود العالمي «شاروخان»: «أشعر بامتنان كبير بهذا التكريم، وتشرفني المشاركة في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما تغمرني البهجة لتواجدي بين الجمهور السعودي وبين المعجبين من جميع أنحاء المنطقة، الذين كان لهم الأثر الأكبر في دعم مسيرتي الفنية على مر السنين، ويحتفي المهرجان هذا العام بنخبة من المواهب الصاعدة في المنطقة، وبدوري أتطلع للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير والإسهام في دعم مجتمعه السينمائي المتميز».