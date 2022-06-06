برومو فيلم «Jawan» للنجم العالمي شاروخان يتخطى 22 مليون مشاهدة في يومين

طرح نجم بوليوود شاروخان، التريلر الرسمي لفيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان «Jawan» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال اليومين الماضيين، والذي من المقرر عرضه يوم 2 يونيو عام 2023 المقبل.

البرومو الرسمي لفيلم «Jawan»

وحقق البرومو الرسمي لفيلم «Jawan» نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه إذ حصد 22 مليون و800 ألف مشاهدة خلال يومين فقط من طرحه عبر «اليوتيوب»، وظهر شاروخان خلاله بكدمات كثيرة، بالإضافة إلى وضعة ضماده على وجهه.

فيلم «Jawan» بطولة كلا من شاروخان، نايانتارا، سانيا مالهوترا، برياماني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أتلي كومار.

شاروخان يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

كما نشر ملك بوليوود شاروخان البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «إنه مشروع خاص شهد انتظاره بسبب القضايا الحتمية المحيطة بنا، ولكن هناك بعض الرجال الجيدين الذين عملوا بجد لتحقيق ذلك، أريد أن أشكر المنتج المشارك والمخرج على إخراج هذا المشروع وتحقيق ذلك الحلم».

إصابة شاروخان بفيروس كورونا المستجد

يذكر أن رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانيرجي، أعلنت من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» عن إصابة النجم الهندي شاروخان بفيروس كورونا، كما تمنت له الشفاء العاجل.

وكتبت ماماتا بانيرجي: «علمت للتو أن سفير علامتنا التجارية شاروخان قد تم اكتشاف إصابته إيجابيًا بكورونا نصلي من أجل الشفاء العاجل للنجم شاروخان وأن يعود لصحته في أسرع وقت».