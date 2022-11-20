CNN تشيد بنتائج COP27: اتفاق تاريخي يواجه خسائر المناخ في الدول النامية

سلّطت وسائل الإعلام العالمية، الضوء، على نتائج قمة المناخ COP27، التي اختتمت فعالياتها صباح اليوم الأحد، حيث ذكرت شبكة CNN الأمريكية، أنّ الاتفاق الذي يحدث للمرة الأولى، يمكن الدول النامية من الحصول على تعويضات، بعد إنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ.

اتفاق COP27

واتفق مندوبون من نحو 200 دولة في قمة المناخ COP27، في وقت مبكر من صباح اليوم، على إنشاء صندوق خسائر وأضرار، يهدف إلى مساعدة البلدان الضعيفة على مواجهة الكوارث المناخية، وهي المرة الأولى التي توافق فيها دول ومجموعات على الاتفاق، بما فيها الدول الرافضة منذ فترة طويلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على إنشاء صندوق للدول المعرضة للكوارث المناخية التي تفاقمت بسبب التلوث الناتج عن الدول الغنية والصناعية.

إشادات المنظمات غير الحكومية

وأشاد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية الذين راقبوا المحادثات، بتأسيس الصندوق، باعتباره إنجاز مهم، بعد تكاتف الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة لتضخيم الضغط، وأثنى خبراء المناخ على الموقف القوي الموحد من قبل مجموعة الـ77، التي ضغطت من أجل تحقيق ما أرادت، حيث قال مدير المرونة في معهد الموارد العالمية بأفريقيا للصحفيين، نيشا كريشنان: «لقد كانوا بحاجة إلى أن يكونوا معًا لفرض المحادثة التي نجريها الآن، صمد التحالف بسبب هذه القناعة بأنّنا بحاجة إلى البقاء معًا لتحقيق ذلك - ودفع المحادثة».

انتصار استمر سنوات طويلة

وأتمّت الشبكة تقريرها، لتوضح أنّ الصندوق انتصار استمر لسنوات طويلة، مدفوعًا فوق خط النهاية بالاهتمام العالمي الممنوح لكوارث المناخ، مثل الفيضانات المدمرة في باكستان هذا الصيف.