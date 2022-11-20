صندوق النقد الدولي: حشد رأس المال الخاص على نطاق واسع مهم لتحقيق أهداف المناخ

قال صندوق النقد الدولي إنَّ الاقتصادات الناشئة والنامية تشكل مصدرًا لثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، مبينًا أنَّ الكثير من هذه الاقتصادات عرضة للمخاطر المناخية، ويحتاج لتمويل كبير خلال السنوات القادمة لخفض الانبعاثات والتكيف مع أثار التغير المناخي.

الكثير من الدول تعاني من ارتفاع الديون ومحدودية الموازنة

وأضاف التقرير، المنشور أمس عبر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أنَّ الكثير من هذه الدول يعاني من ارتفاع الديون ومحدودية الموازنة بسبب الجائحة، ويواجه ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، مما يصعب على المالية العامة توفير احتياجات التمويل الملحة اللازمة لإجراءات مواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أنَّ هذه العوامل تعني أن حشد وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع يشكل أحد الأمور المهمة لتحقيق أهداف المناخ، ولكن لا تستطيع الأسواق المالية وحدها القيام بذلك، فالجمع بين رأس المال العام والخاص يتيح مزايا فريدة كتقليل مخاطر الاستثمار وجذب تمويل أكبر.

وفي هذا الصدد، يمكن أن تقدم البنوك الإنمائية متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية الدعم من خلال إنشاء هياكل للتمويل المختلط لتغيير فكرة العائد-المخاطرة للتحول المناخي في الاقتصادات الناشئة.

اتجاهات نحو تسعير الكربون للحد من انبعاثاته

ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنَّه من المهم في الوقت الحالي البدء بتهيئة مناخ وسياسات استثمارية جذابة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعتبر سياسات المناخ والتمويل مكملتين لبعضهما البعض لأن السياسات الأفضل تجذب الاستثمار الخاص ، مما يساعد بدوره على تحقيق أهداف السياسة.

ويُعد تسعير الكربون الأداة الأكثر فعالية لجعل المنبعثين المرتفعين يدفعون تكاليف المناخ التي يفرضونها، وبالتالي يوجهون الاستثمار الخاص نحو المشاريع التي تنبعث منها كميات أقل.