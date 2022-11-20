بعد نجاح قمة المناخ.. عروض في فنادق شرم الشيخ لجذب السائحين

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق شرم الشيخ بدأت هذا الأسبوع في تقديم عروضا مميزة لجذب السياح لزيارة المدينة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك استثمارا لنجاح مؤتمر المناخ الذي استضافته المدينة خلال الفترة من 6 وحتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ألفا حول العالم.

نسب إشغال فنادق شرم الشيخ

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ سترتفع خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري وحتى منتصف يناير المقبل، وستصل لذروتها خلال أجازات أعياد الكريسماس الشهر المقبل، وأيضا خلال أعياد رأس السنة الميلادية بداية عام 2023.

وأشارإلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي جيدة جدا حتى الآن، لافتا إلى أن أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم إلى المدن السياحية المصرية سيسير بمنحنى تصاعدي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، موضحا أن الأعداد سترتفع أيضا خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية.

ارتفاع أعداد السائحين في مصر

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أنه وفقا للإحصاءات الخاصة بأعداد السياح الوافدين لمصر ونسب الإشغالات الفندقية، فإن أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري تفوق الأعداد التي قدمت خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2022، متابعا: «كل 10 سياح زاروا مصر خلال العام الجاري، 6 منهم قدموا إليها خلال النصف الثاني من هذا العام».