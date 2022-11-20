التعليم تعلن ضوابط ومواصفات ورقة امتحان العربي والإنجليزي للمرحلة الثانوية

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادتي اللغة الإنجليزية واللغة العربية للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب النقل والمنازل والخدمات والمسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن –الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة الى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية، بحيث يقيس امتحان اللغة العربية نواتج التعلم للمجالات، مشيرا إلي تغطي أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج اللغة العربية المقرر من مكتب تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة:-

- القراءة: فهم النص المقروء واستيعابه وتذوق القروء ونقده.

- النصوص والأدب والبلاغة: (تحليل النص الأدبي وتذوقه ( نصوص)، ومعرفة خصائص الأساليب الأدبية وأنماطها ( أدب)، وتطبيق المفاهيم البلاغية التي درسها ( بلاغة ) .

- التراكيب اللغوية والقواعد: يتعرف علي الجملة العربية والأساليب اللغوية، وتغيرات بنية الكلمة.

- الكتابة (التعبير الإبداعي) إنتاج الفكر وتنظيم كتابتها وانتقاء الكلمات والعبارات والجمل طول الامتحانات في

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان).

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