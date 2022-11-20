«التعليم» تحذّر «أولياء الأمور»: عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة «جريمة»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة، جريمة ارتكبها ولي الأمر في حق الطفل، موضحا أنّ الوزارة تشارك في بروتوكول لنشر ثقافة حقوق الطفل، كما أنّ الوزارة لديها 5000 مدرسة للتعليم المجتمعي و60 مركزا للموهوبين.

نشر ثقافة حقوق الطفل

وأضاف حجازي، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لنشر ثقافة حقوق الطفل، أنّه يجب استثمار السنوات الذهبية للطفولة المبكرة من 2 لـ10 أعوام، وهي السنوات التي ينمو فيها الذكاء.

العلاقة بين مستوى التعليم والإنجاب عكسية

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ العلاقة بين مستوي التعليم والإنجاب عكسية، فكلما زاد مستوى التعليم انخفض عدد الأبناء، وهذا هو الطريق السحري للتغلب علي الزيادة السكانية.

وتابع حجازي، أنّ لكل طفل نقطة قوة وغالبا لا نراها، وبالتالي تموت نقطة القوة، لذلك يجب عدم مقارنة أي طفل بآخر، لافتا إلى أنّ الوزارة اهتمّت هذا العام بالنشاط الرياضي والفني لإظهار مواهب الطلاب.