مصدر بـ«التعليم» يكشف العقوبة المقترحة في مشروع قانون مكافحة التسرب من الدراسة

كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من مشروع قانون مكافحة التسرب التعليمي، مشيرا إلى أنه يتضمن عقوبات مشددة ضد ولي الأمر المتهاون في تعليم الأبناء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن «مشروع القانون يتضمن عقوبات متفاوتة، بين الغياب لفترة طويلة بدون عذر، والانقطاع لأقل من 6 أشهر، والتسرب من التعليم لعامين أو أكثر».

غرامة مالية من 300 لألف جنيه

وأشار إلى أن العقوبة المالية ستتراوح بين 300 جنيه عند الغياب لأسبوعين دون عذر، و500 جنيه عند الانقطاع عن الدراسة حتى 6 أشهر، وألف جنيه عن الانقطاع سنتين فأكثر.

الحرمان من الخدمات الحكومية

وأوضح أن العقوبة المنتظرة تتضمن حرمان ولي الأمر، أو المسئول عن الولاية التعليمية للطالب، من بعض الخدمات الحكومية، كما تشمل أيضا ولي الأمر الذي يصل ابنه إلى 8 سنوات دون أن يلحقه بالتعليم.

وأضاف أن مشروع القانون سيتضمن رفع العقوبة عن ولي الأمر حال أعاد ابنه إلى المدرسة مرة أخرى، لافتا إلى أن الوزارة اقترحت في مشروع القانون أن يعاقب ولي الأمر بالحبس سنة لتسرب ابنه من التعليم، لأنه تسبب في ضياع أحد أهم حقوقه، وهو الحق في التعليم.