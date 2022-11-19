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إجراء حاسم من «التعليم» ضد مشروبات الطاقة بمدارس الجمهورية

كتب:

إسراء طارق أبوسعدة
11:23 م | السبت 19 نوفمبر 2022
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن قرار منع مشروبات الطاقة بالمدارس، جاء نتيجة لمجموعة من التوجيهات من جهة الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، خلال الإجتماع الدوري مع مدير المديريات التعليمية من مختلف المحافظات، موضحا أن هذا الاجتماع، يتم بشكل دوري، وذلك بهدف مناقشة كل النقاط التي من شأنها تحقيق انضباط العملية التعليمية.

متابعة كل منافذ بيع مشروبات الطاقة

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي خيري رمضان، أن التوجيه المتعلق بمتابعة كل منافذ بيع مشروبات الطاقة، يعد إجراء وقائي في المقام الأول، موضحا أن ذلك للتأكد من عدم وجود أي منتجات ضارة بطلاب المدارس المختلفة، أو مجهولة المصدر.

رصد شكاوى أولياء الأمور

وتابع «زلطة»، أنه يجر رصد شكاوى أولياء الأمور بشكل مستمر، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، موضحا أنه يجر أخذها على محمل الجد، والتعامل معها، والمراجعة مع المديريات المختلفة، وبناءا عليها يتم اتخاذ القرارات المناسبة.

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بقلم إسراء طارق أبوسعدة