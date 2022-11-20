وزير التنمية المحلية يعلن إصدار حركة محليات جديدة نهاية يناير المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد خلال الفترة القادمة لإصدار حركة محليات جديدة ، تتضمن تعيين قيادات جديدة من المتقدمين لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم و سكرتيري عموم مساعدين، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، موضحا أنه سيتم تدريب المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية و المقابلة الشخصية وفقا لهذا الإعلان على 4 مراحل، ومن المتوقع إصدار قرارات تعيينهم وحركة المحليات الجديدة بنهاية يناير 2023.

المرحلة الأولى للتدريب

و أوضح اللواء آمنة أن المرحلة الأولى للتدريب، والتي بدأت اليوم تستمر لمدة أسبوعين حتى الأول من ديسمبر القادم، لافتا إلى أن هذه الدورة، ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهني بإجمالي 90 ساعة تدريب، وقال أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد العناصر الهامة في تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تعمل على الإسراع بدعم التنمية بكافة قطاعاتها في كل ربوع مصر.

التدريب الميداني

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة 3 أسابيع في الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر ، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب في الفترة من 25 و حتى نهاية ديسمبر 2022 ، وهى التدريب الميداني بأحياء محافظتي القاهرة و الجيزة ، تتبعها المرحلة الرابعة و الأخيرة وهي دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من أول وحتى منتصف يناير 2023، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التي يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف ، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

مراجعة وتدقيق كشوف المتقدمين

وأكد اللواء هشام آمنة أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بلغ 2100 متقدماً ، و تم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها ، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق ، موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات، وتم اجراء الاختبارات في السمات الشخصية والقيادية واللغة ، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدي للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التي تقدموا بها ، وتمت مناقشة المتقدمين في أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات ، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

مركز سقارة للتدريب

وأوضح الوزير أن البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التي تتعلق بعمل المحليات ، وأهمها :استراتيجية التنمية المحلية ، والتطوير المؤسسي، والإدارة المحلية وحماية الأمن القومي، وآليات مكافحة الفساد في الوحدات المحلية، ومبادرة حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد ، وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

اجراءات تراخيص التكاتك بالتنسيق مع المرور

كما شدد الوزير على اتخاذ إجراءات ترخيص التكاتك بالتنسيق مع ادارات المرور و منع سيرها بالشوارع الرئيسية و تحديد مسارات محددة لسيرها ، و العمل على تنمية إيرادات الدولة ، ومتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المركزية وكافة الجهات المعنية ، موجه بضرورة تأهيل كوادر من الصفوف الثانية و الثالثة من القيادات الشابة ، و الاهتمام بتدريبهم و رفع مهاراتهم .

ووجه اللواء آمنة عل ضرورة متابعة المشروعات القومية المنفذة في المراكز و المدن خاصة محافظات الصعيد منها إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مع ضرورة الحفاظ على المشروعات التي نفذها البرنامج وتكلفت ما يزيد على 16.5 مليار جنيه، وأيضا تذليل العقبات أثناء تنفيذ المشروعات والتنسيق مع السادة المحافظين لتذليل أي مشكلات أو عقبات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظات، والتواجد الميداني لهم على أرض الواقع، والتواصل مع المواطنين، وسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات ، والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائي وغيرها من العناصر، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع المحافظين.