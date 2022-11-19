16 إجراء من «التنمية المحلية» لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع.. بينها تطبيق قانون السايس

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والمرور تعمل على استعادة المظهر الحضاري ومنع التجاوزات بالشوارع والحد من الازدحام وتنظيم أماكن انتظار السيارات، من خلال قانون معروف بـ«قانون السايس».

وأضاف «آمنة»، في بيان، أنه تم تحديد تسعيرة انتظار السيارات داخل المواقف لمنع أي استغلال مع الحفاظ على الطرق والشوارع، بتطبيق قانون السايس رقم 150 لسنة 2020، للحد من ظاهرة الإتاوات، ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يلي:

- تحديد ساحات الانتظار ومنع استغلال الشوارع بشكل مخالف.

- العمل على تعظيم موارد المحليات.

- تحديد رسوم الانتظار لمنع أي تلاعب ومواجهة المخالفين.

- القضاء على ظاهرة السايس المخالف ومنع أي استغلال للشارع دون وجه حق.

- تحديد أماكن الانتظار بالشوارع والمياديين لمنع أي زحام ومخالفات.

- الالتزام بكراسة الشروط التي تحدد ضوابط قانون تنظيم انتظار المركبات.

- حصر أماكن انتظار المركبات وطرح الساحات على المستثمرين للاستغلال.

- التصدي لظاهرة الانتظار العشوائي والمساهمة في تسيير حركة المرور.

- دراسة طرح مواقف وساحات انتظار كمشروع استثماري أمام القطاع الخاص.

- زيادة فرص العمل وزيادة الإيرادات.

خطوات تطبيق قانون السايس

- تدريب القائمين على تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات وتعريفهم بخطوات تطبيق القانون والهدف منه دون أي اجتهاد وخطوات التطبيق.

- إتاحة الفرصة أمام الشركات للحصول على ساحات الانتظار وتشغيلها بشكل مطور.

- الحد من ظاهرة الخارجين على القانون في إدارة ساحات الانتظار.

إجراء قانوني ضد المخالفين

- اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين لقانون تنظيم انتظار المركبات.

- مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات على الفور من خلال مبادرة صوتك مسموع لاتخاذ ما يلزم.

- منع استغلال أي مواقع بشكل عشوائي ينال من حرم الشارع ويعوق المرور والمارة.