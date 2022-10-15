«الأوقاف» تنظم مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين اليوم

في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، تُعقد اليوم، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا وذلك بحضور أعلام القراء.

اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم

وأعلنت وزارة الأوقاف تنظيم مقرأة كبار القراء اليوم في مسجد الإمام الحسين بحضور القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد، والقارئ الشيخ فتحي عبدالمنعم خليف، والقارئ الشيخ عبداللطيف العزب وهدان، والقارئ الشيخ عبدالفتاح على الطاروطي، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ عبدالناصر حرك، والشيخ العزب سالم، والشيخ محمد فتح الله، والشيخ قطب الطويل، والشيخ إسماعيل الطنطاوي، والشيخ محمد عبدالبصير، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم.

إقامة المقارئ القرآنية في ربوع مصر

وفي وقت سابق، صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إقامة المقارئ القرآنية في ربوع مصر تأتي في إطار منهج الأوقاف الدعوي والتثقيفي، الذي يتضمن الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، واكتشاف الأصوات الحسنة وتقديمها للعالم وكذلك إعادة دولة الإنشاد الديني.

وأوضح أنّ مجالس القراءة من شأنه تشجيع الناس على الإقبال على حفظ القرآن وسماع الأصوات الحسنة، وتميزت مصر بعمالقة القراءة في الماضي ولديها في الحاضر من لا يقلون عبقرية عن السابقين.