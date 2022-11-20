رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور عادل زين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسوان، والدكتور محمد أحمد الغندور الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، وبحضور الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد، ووكلاء الكلية ، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج بالكلية وذلك في إطار إجراءات تجديد اعتماد الكلية.

«هندسة شبرا» ذات ثقل مجتمعي

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها خلال اللقاء، أن كلية الهندسة بشبرا من الكليات ذات ثقل مجتمعي وخدمي بالمحافظة بما تمتلكه من مقومات بشرية وقامات علمية.

وأضاف رئيس الجامعة: إدارة جامعة بنها لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيراً إلى أن مركز الجودة والاعتماد بالجامعة يتبنى معايير متجددة للجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

تجديد الاعتماد في هندسة شبرا

من جانبه أشار الدكتور أيمن الشهابى إلى أن زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تأتي في إطار تجديد اعتماد الكلية حيث جاري الاعتماد البرامجي لـ 4 برامج، مضيفا أنه سوف يتم عمل زيارات أخرى لاعتماد باقي برامج الكلية وعددها 10 برامج.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والوكلاء لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والطلاب بالكلية.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على انتظام العملية التعليمية، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب داخل المدرجات والمعامل؛ للاستماع إلى مقترحاتهم، مشيداً بسير العملية التعليمية بالكلية.