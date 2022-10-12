«بعتذر لأي حد زعلته».. آخر كلمات طالب هندسة شبرا قبل وفاته

«بعتذر لأي حد تسببت له في شعور مش لطيف مهما كان غفر الله لكم ولنا».. كانت هذه آخر كلمات على «فيس بوك» نشرها الطالب عبد الله أحمد الكلاف بالفرقة الثالثة بقسم الهندسة الكهربائية بكلية هندسة شبرا، الذي وافته المنية أمس إثر إزمة صحية كان يمر بها، وشيعت جنازته في موكب مهيب بمركز شبين القناطر، وسط حالة من الحزن الشديد بين ذويه وأسرته وأقاربه وزملائه، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء.

أزمة صحية تسببت في وفاة طالب هندسة شبرا

صدمه لرحيل طالب هندسة شبرا المفاجئ

حالة من الصدمة سيطرت على طلاب وزملاء الطالب عبد الله الكلاف بعد رحيله المفاجئ، ونعت كلية الهندسة بشبرا الطالب الراحل، إذ تقدم الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، ووكلاء ورؤساء أقسام الكلية العملية وجميع العاملين بالكلية، بالتعازي لأسرة الفقيد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

صفحات فيس بوك تتحول لدفتر عزاء

فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لدفتر عزاء شارك فيه العديد من الطلاب بكلية الهندسة بشبرا وهيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية داعين بالرحمة والمغفرة للفقيد ولأسرته بالصبر والسلوان، لما كان يتمتع به من خلق حميد وسيرة طيبة بين طلاب الكلية، مؤكدين أنه كان يتمتع بنقاء القلب ومساعدة الغير ومحبوبا من الجميع ومن الطلاب المجتهدين.

وقال إسلام إسماعيل زميل الراحل، إنه كان على موعد مع «أحمد» لتسليمه ملازم ومحاضرات طلبها منه، ولكن فوجئ بخبر وفاته الذي استقبله كالصاعقة، مؤكدًا أنه كان نعم الزميل والأخ: «الكل يشهد بأنه كان شخصية محترمة».

«كان أحن قلب عليا وودعت معه قطعة من قلبي».. بهذه العبارة عبرت شيماء الكلاف شقيقة طالب هندسة شبرا، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.