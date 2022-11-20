إصابة شاب سقط من أعلى سيارة ربع نقل بطريق الحي الإماراتي ببورسعيد

أصيب شاب مساء اليوم، إثر سقوطه من صندوق سيارة ربع نقل بطريق الحي الإماراتي جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

نقل الشاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد وصول عبد الرحمن أحمد محمد علام 18 سنة إلى مستشفى الزهور عن طريق الأهل، مصاب كدمات وسحجات وحالته مستقرة ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

سقط على طريق الحي الإماراتي

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصاب كان يركب في صندوق سيارة ربع نقل وسقط على طريق الحي الإماراتي بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.