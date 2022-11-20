بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل دير الأنبا صموئيل بالظهير الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بمدخل دير الأنبا صموئيل

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بانقلاب سيارة ربع نقل، أمام مدخل دير الأنبا صموئيل المعترف بالطريق الصحراوي الغربي، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وبالفحص تبين إصابة كلا من عبد المسيح وجيه نصر، 19 عاما، ريتال شفيق، 22 عاما، أيمن يوسف، 25 عاما، أبانوب فوزي، 27 عاما، مجدي عاطف أسحق، 21 عاما، رضا عادل، 22 عاما، بيشوي نادر، 21 عاما، إبراهيم رضا، 22 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتهم العامة مستقرة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل لرجال المرور لمعرفة الأسباب والملابسات، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.