محافظ بورسعيد: تشغيل منفذ الحي الإماراتي الجديد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بمنفذ الحي الإماراتي الجمركي الجديد على طريق محور 30 يونيو، وتشغيل المنفذ وإغلاق المنفذ القديم بشكل نهائى، حيث انتظمت حركة سير السيارات دخولا وخروجا من المنفذ الجديد.

منفذ الحي الإماراتى واجهة بورسعيد أمام الزائرين

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن منفذ الحى الإماراتي الجديد تم تصميمه على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، ويمر من خلاله أكبر محور مروري يمتد من محور 30 يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البرى الجديد، لافتا إلى تجهيز المنفذ الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة التى تحقق نظام على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالي والحضاري، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات، مؤكدا أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت طفرة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة بعد إنشاء الميناء البرى الجديد وتشغيله، وشدد المحافظ على أهمية استمرار تحقيق النظام والسيولة المرورية ومنع التزاحم خلال عبور السيارات بالمنفذ.

حل أزمة عمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صدّق على حل أزمة آلاف من عمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار بعد استيائهم من ازدحام طوابير السيارات التى تقلهم عند منفذ الرسوة الجمركي بسبب قلة عدد حارات المنفذ.

وأكد المحافظ إزالة أسباب شكواهم، بفتح حارات في منفذ الرسوة بالتنسيق مع المنافذ ببورسعيد، استجابة لشكوى مقدمة من آلاف العمال بالاستثمار من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد عند طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، والتي طالبو فيها بفتح معابر بمنفذ الرسوة توفيرا للجهد والوقت المهدر .

سرعة الاستجابة للشكاوى الإلكترونية وتحقيق الصالح العام للمواطنين

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية والعمل على تفعيل دور الشكاوى الإلكترونية لسرعة الاستجابة وتحقيق الصالح العام للمواطنين، موضحا أنه يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر منظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528او عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المحافظة.