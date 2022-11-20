شروط استيراد سيارة المصريين بالخارج معفاة من الجمارك (فيديو)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو مدته 4 دقائق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلاله أبسط خطوات الحصول على سيارة المصريين بالخارج معفاة من الجمارك، وذلك تزامنا مع إصدار رئيس الوزراء قرار بالقواعد المنفذة لقانون 161 لسنة 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج.

- استيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم.

- تحويل قيمة الرسوم والضرائب من الخارج بالدولار، على أن تستورد بالجنيه المصري بعد 5 سنوات.

- المصري هو المالك الأول للسيارة.

- أن تكون سنة الصنع 2019 فأحدث.

- المستفيد بلغ 16 سنة فأكثر.

- المستفيد يوضح كل التجهيزات والإعدادات الاستثنائية للسيارة.

- حظر السيارات التي غير مسموح سيرها في مصر، وهي السيارات التي بها عجلة القيادة على الجانب الأيمن، سيارات فيها تجهيزات وإعدادات محظورة، سيارات مخالفة للوائح.

خطوات استيراد سيارات المصريين بالخارج

1- تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج».

2- فتح حساب إلكتروني.

3- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، دولة الإقامة، الرقم القومي، رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، وسيلة التواصل، بيانات الحساب البنكي بالخارج).

4- رفع المستندات عبر المنصة الإلكترونية، والتى تتضمن: (جواز السفر المصري، أو بطاقة الرقم القومى، أو شهادة ميلاد مصرية، جواز سفر أجنبي ساري، كشف حساب بنكى، قيد زواج أو شهادة ميلاد.

خطوات تسجيل سيارات المصريين بالخارج

- المرحلة الأولى لتسجيل السيارة تتضمن: (نوع السيارة، جديدة ولا مستعملة، تاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية، موقف السيارة من الاتفاقيات التجارية الدولية).