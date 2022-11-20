65 مرشحا يخوضون انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في أسيوط

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، استعدادتها لإجراء انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والمقرر انعقادها غدا الاثنين لمدة يومين والتي يتنافس عليها 65 مرشحا على مستوى مراكز المحافظة.

التزام الشفافية والحيادية

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في بيان إنه وجه بضرورة اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وضرورة مراعاة التزام الشفافية والحيادية تجاه جميع المرشحين، ومراعاة الدقة في مراجعة صحة عضوية جميع الناخبين والتزام الناخبين بإظهار إثبات الشخصية، والتأكد من توافر أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت داخل جميع المقرات الانتخابية.

وتابع: وعمل متابعة قبلية للوقوف على جاهزية المقرات الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي عوائق تعرقل سير الانتخابات، وضرورة وجود خطوط إتصال مفتوحة للتواصل، لكافة المشرفين حتى نهاية الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان عدم وجود أي معوقات، وتفعيل غرفة عمليات مركزية تبدأ من الآن وتستمر حتى غلق باب التصويت.

65 مرشحا يخوضون الانتخابات

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن محافظة أسيوط تدخل ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات والتي تشمل محافظات «القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الشرقية الاسماعيلية، أسيوط، الجيزة، الفيوم، بني سويف أسوان، الإسكندرية، البحيرة، قنا»، ويتنافس داخل محافظة أسيوط عدد 65 مرشحا بواقع اثنين قائمة وذلك من إجمالي 3206 أعضاء الجمعية العمومية لنموذج محاكاة الشيوخ.