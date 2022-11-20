«سياحة النواب» تدعو وزير السياحة ومحافظ أسوان لحضور اجتماعها المقبل

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم، اجتماعين لمناقشة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها منطقة ومعبد إدفو بأسوان.

جاء ذلك بحضور ممثلين، لوزارتي السياحة، والتنمية المحلية، ومحافظة أسوان، نقابة المرشدين السياحيين، غرفة شركات ووكالات السفر.

وأكدت نورا علي، اهتمام اللجنة البالغ بضرورة حل هذه المشاكل في أسرع وقت، لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه أسوان من ثراء في الآثار والمعابد والمقابر الفرعونية.

وشددت نورا علي، على تمسك اللجنة باستمرار وضع زيارة معبد إدفو ضمن البرامج السياحية، حيث إنه يمثل تاريخًا وإرثًا سياحيًا، ويعد ثاني أكبر المعابد في مصر.

وعرضت رئيس اللجنة على الحضور مجموعة من الفيديوهات التي توضح حجم المشاكل التي تعانيها منطقة إدفو والطرق المؤدية إلى المعبد.

وفي نهاية الاجتماعين، أعلنت رئيس اللجنة عدم غلق باب النقاشات وعقد اجتماع آخر يتم تحديده لاحقًا، للتوصل لصيغة وقرارات تنفيذية حاسمة لحل جميع المشاكل نهائيًا.

كما أعلنت نورا علي، توجيه دعوة رسمية إلى وزير السياحة ومحافظ أسوان والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للحضور بشخصهم الاجتماع المقبل، للعمل معًا للحفاظ على سمعة مصر السياحية.