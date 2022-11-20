المنشآت الفندقية: السياحة استفادت بشكل كبير من تنظيم مصر لمؤتمر المناخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قطاع السياحة المصري استفاد بصورة كبيرة من استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ «COP27» الذي أقيم بالمدينة خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن السياحة استفادت على المدى القصير وأيضا المدى البعيد من تنظيمها لهذا المؤتمر الدولي الكبير الذي حضره أكثر من 30 ألف مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات وممثلون دوليون وعلماء متخصصون في قضايا المناخ.

دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري

وأضاف لـ«الوطن»، أن استفادة السياحة على المدى القريب تمثلت في حجم إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال فترة إقامة المؤتمر والتي تسببت في انتعاشة سياحية كبيرة بالمدينة، إضافة إلى الدعاية المجانية للدولة المصرية بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، وذلك بعد أن تصدرت أخبار المؤتمر وضيوفه والجلسات الخاصة به كل وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة إقامة المؤتمر.

شرم الشيخ وسياحة المؤتمرات

وأشار إلى أن استفادة السياحة المصرية على المستوى البعيد من تنظيم مؤتمر المناخ، فقد تمثلت في معرفة العالم بأن مصر تمتلك مدينة قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات والمؤتمرات العالمية، مهما كان عدد الحضور بها وهو ما سيجعل شرم الشيخ أحد أهم مدن الشرق الأوسط في سياحة المعارض والمؤتمرات خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى أن المدن السياحية المصرية وبعد التنظيم الجيد لهذا المؤتمر والإشادة بفنادق شرم الشيخ ستستقبل أعدادا جيدة من السياح خلال السنوات المقبلة وذلك بعد السمعة الجيدة التي بات يتمتع بها المقصد السياحي المصري عالميا.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن السياحة لم تكن هي الجهة الوحيدة التي استفادت من تنظيم المؤتمر بل استفادت منه الدولة، حيث بات العالم يعترف بقدرة الدولة المصرية على تنظيم أي فعاليات مقبلة، فضلا عن أن المؤتمر أثبت للجميع المكانة السياسية التى تتمتع بها مصر فى العالم.