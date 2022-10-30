بدء العد التنازلي لانطلاق بث «القاهرة الإخبارية».. قناة تغير خريطة الإعلام العربي

ساعات قليلة وينطلق بث قناة القاهرة الإخبارية، بعدما انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من وضع كافة التصورات واللمسات النهائية الخاصة بتفاصيل القناة بشكل يليق بمنظومة الإعلام المصري والعربي، وذلك في ضوء التطور والتوسع الكبيرين الذي يشهده قطاع القنوات الإخبارية، بما يلائم إعلام الجمهورية الجديدة.

وأعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد انطلاق بث قناة القاهرة الإخبارية، في الساعة 7 مساء غد الاثنين على تردد 11747V.

هنا القاهرة.. عاصمة الخبر

«هنا القاهرة.. عاصمة الخبر» شعار اتخذته «القاهرة الإخبارية» نبراسًا لها في ظل اعتماد القناة على قامات إعلامية سواء من داخل مصر أو دول عربية شقيقة، جمعتهم الكفاءة والخبرة الطويلة سواء في قنوات إقليمية أودولية، إلى جانب شبكة كبيرة من المراسلين تقوم بتغطية مختلف أنحاء العالم، وقدرتهم الاحترافية على متابعة الحدث وتناوله بالمتابعة والتحليل في خطوة مهارية تجمع بين السرعة والسبق والصدق.

وحسب تصريحات سابقة لعدد من الخبراء لـ«الوطن»، فإن وجود قناة مرتقبة بحجم «القاهرة الإخبارية» تمثل خطوة مهمة وجادة لخريطة الإعلام ليس في مصر وحسب ولكن في المنطقة العربية برمتها، من خلال طرح القضايا بموضوعية ومعالجتها دون تحيز ولكن بطرق تحمل قدرًا كبيرًا من الوعي والوطنية بعيدًا عن قنوات لا همّ لها سوى إحداث كثير من اللغط ونشر الأكاذيب.

خطوات مميزة لقناة القاهرة الإخبارية

من ضمن الخطوات الجادة التي ارتكزت إليها «القاهرة الإخبارية» لتقديم خدمة إعلامية تليق بالمواطن المصري والعربي، إخضاع مذيعيها لدورة تدريبية وتثقيفية مكثفة تحت إشراف حازم طه، مستشار التدريب والانضباط اللغوي بقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأكيده على أن الكفاءة التي يتميز بها مذيعي القناة بمثابة بشرى لانطلاقة قوية تليق باسم مصر.

كما شملت هذه الخطوات كذلك، التعاون مع شركة «30N» فيما يخص مجالات تدريب كوادر القاهرة الإخبارية والإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية، إلى جانب الإعلان عن قائمة خبراء «القاهرة الإخبارية» من أهل الخبرة والمعرفة أبرزهم «نورهان الشيخ، أسامة السعيد، أشرف سنجر، عزت إبراهيم، سيد جبيل، أشرف العشري، ياسر ثابت، إيهاب عمر، محمد فايز فرحات، محمد مصطفى أبو شامة».

ولأول مرة لمؤسسة إعلامية مصرية يتم تأسيس مكتب قطاع الأخبار للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فاعليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وفي الساعات الماضية، كشف «الطاهري» عن «برومو» قناة القاهرة الإخبارية والتي تزينّت بصوت الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والذي من المقرر أن يكون صوتًا رسميًا للقناة الجديدة، وحملت كلماته اعتزازًا بالحضارة المصرية وقوتها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية «هنا بدأ التاريخ بنحت على الجدران.. هنا مرت عصور وأزمات لم تنل منها، هنا الفن والثقافة والأصالة والتراث، هنا الريادة والشموخ، هنا القاهرة عاصمة الخبر».