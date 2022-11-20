مستشار دولي بالتغيرات المناخية لـ قناة القاهرة الإخبارية: COP27 نتج عنها إنجاز خطوة حاسمة

أشاد الدكتور بدوي رهبان، مستشار دولي بالتغيرات المناخية من باريس، بقمة المناخ «كوب 27» التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن القمة نتج عنها إنجاز خطوة حاسمة وهي إنشاء صندوق تعويض الخسائر والأضرار، والتي لم يكن نتصور أن يتوصل المشاركون بالقمة لهذه النتيجة الإيجابية جدًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد.

شعار مؤتمر شرم الشيخ كان الانتقال للتنفيذ

وأضاف «رهبان»، أن شعار مؤتمر شرم الشيخ كما أراده رئيس المؤتمر سامح شكري، وزير الخارجية، وكذلك المجموعة الدولية هو الانتقال للتنفيذ، ومن نجاحات المؤتمر أن المفاوضات والمباحثات مقارنة بغيرها من المؤتمرات السابقة حاولت التركيز على التنفيذ قدر الإمكان وعدم الاكتفاء بالتعهدات، وهناك خطوات إيجابية في اتجاه التنفيذ، وهذا أمر لم يتحقق خلال قمم المناخ السابقة.

قضية تمويل التكيف مع تغير المناخ على طاولة قمة المناخ «كوب 28»

وأعرب المستشار الدولي بالتغيرات المناخية، من باريس، عن أمله أن يتم تعبئة التمويل بصندوق الخسار والأضرار، وأن تلتزم الدول الصناعية والغنية بتعبئة هذا الصندوق، متوقعًا أن تكون قضية تمويل التكيف مع تغير المناخ على طاولة قمة المناخ «كوب 28»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدول الاقتصادية الكبرى هي المتسببة الأولى في التغيرات المناخية التي يعاني منها كوكب الأرض في الوقت الحالي.