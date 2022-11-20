رئيس «التنسيق الحضاري»: ننفذ خطة لصيانة الحدائق التراثية.. ووجه جديد لـ«الأزبكية» خلال عام  

أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أن مصر تمتلك مجموعة من الحدائق التراثية المتميزة على مستوى الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن صيانة الحدائق التراثية والمسطحات الخضراء تأتى على رأس أولويات الجهاز، مع استضافة مصر لـ«قمة المناخ» بشرم الشيخ. وكشف «أبوسعدة» عن مشروعات الجهاز فى الأقاليم، فضلاً عن أحدث مستجدات المبادرات الحكومية «هنا عاش، وحكاية شارع».

حدِّثنا عن وضع الحدائق التراثية على خلفية استضافة مصر قمة المناخ؟

- مصر تمتلك مجموعة من الحدائق التراثية تتميز على مستوى الدول العربية والأفريقية والأوروبية، أنشئت فى القرن التاسع عشر، وتضم أشجاراً ونباتات نادرة، وقمنا بإعداد الأرشيف القومى للحدائق التراثية، وبدأنا فى وضع منهجية للعمل معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، وتم إرسالها لجميع الجهات التى تتعامل مع تطوير وإدارة الحدائق فى مصر.

متى يتم تطبيق هذه الآلية؟

- وثقنا حديقة الأزبكية التى بدأت أعمال تطويرها بالفعل، وما زلنا فى مرحلة الرصد لأنه مشروع ضخم، وفى الفترة المقبلة نرصد تاريخ باقى الحدائق بالقاهرة والمحافظات لتطويرها، وشكّلنا لجنة مختصة مسئولة عن وضع أسس التعامل مع الحدائق التراثية، وانتهت من إعداد دليل «أسس ومعايير التنسيق الحضارى للحفاظ والارتقاء وإدارة الحدائق التراثية ذات الطابع المعمارى المتميز فى مصر» ويتضمن تاريخ الحديقة وآليات التطوير.

أبو سعدة: حدائق الأندلس والحرية والأسماك والحيوان والأورمان والقناطر وأنطونيادس على رأس قائمة التطوير

ما أبرز الحدائق التى تم رصدها؟

- منها حدائق الأزبكية والأندلس والحرية والزهرية والأسماك بالقاهرة، وحديقتا الحيوان والأورمان بالجيزة، والقناطر الخيرية بالقليوبية، وأنطونيادس والورود والنزهة والشلالات والمنتزه بالإسكندرية، والحديقة النباتية بأسوان.

ما الرؤية التى يتبناها الجهاز فى عمليات التطوير؟

- الهدف الأساسى يتمثل فى الحفاظ على المسطح الأخضر، وحماية الحدائق التراثية، والحفاظ على القيم الجمالية والمعمارية والثقافية، كونها أحد مكونات التراث الثقافى الطبيعى لمصر، ويتم التعامل مع الحدائق فى إطار ثلاثة محاور رئيسية هى: الحفاظ، الارتقاء، الإدارة، ويجرى حالياً تطوير حديقة الأزبكية.

ما الشكل المنتظر لحديقة الأزبكية بعد انتهاء التطوير؟

- منطقة الأزبكية بالكامل ستتغير ملامحها، فقد تم وضع المسارح الموجودة بمنطقة العتبة فى الاعتبار، وسيكون هناك مدخل موحد للمسارح يتمكن الجمهور من خلاله من الوصول للقاعات، كما تتضمن المعالجات الجديدة وجود ساحة بها أكشاك الموسيقى، وستكون هذه المنطقة ثقافية ترفيهية، فضلاً عن عودة أكشاك سور الأزبكية، وهذا هو التصور الذى تم طرحه من خلال شروط المسابقة التى طرحتها وزارة الإسكان من خلال الجهاز لشباب الكليات الفنية والمتخصصة لمشاركة الفائزين فى التطوير. وفى خلال عام سنرى وجهاً جديداً لحديقة الأزبكية لتكون باكورة تطوير الحدائق التراثية.

نراعي النسبة البنائية والعناصر الخدمية.. و3 محاور تحكم عملنا

وما تفاصيل باقى الخطة؟

- بعد الانتهاء من حديقة الأزبكية سيتم العمل على كل من حدائق الأسماك، ثم الحيوان، وهناك حالياً مشاريع ارتقاء لعودة الحدائق العامة، وخصوصاً بعد استضافة مصر لقمة المناخ، وتدشين مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، ونتعاون مع المحافظات لاختيار أنواع الأشجار الأنسب لكل محافظة حسب مناخها وطبيعة المنطقة، وذلك فى إطار الدعم الفنى المقدم من الجهاز فيما يخص تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء.

وماذا عن آلية العمل على تطوير المسطحات الخضراء؟

- تتم مراعاة عدة اعتبارات، من بينها أن هذه المسطحات فراغات عامة، يجب اختيار نوعية نباتات مناسبة لها، ومراعاة مقننها المائى بشكل جيد، ونوعية النباتات والأشجار التى يتعامل معها الجمهور، مع تخصيص أماكن لحركة وجلوس المشاة، ومنها احتياجات ذوى القدرات الخاصة.

نتعاون مع المحافظات لتنفيذ آلية اختيار أنواع الأشجار ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

وما دور «التنسيق الحضارى» فى تجميل الميادين؟

- بسبب العشوائية فى تجميل الميادين فيما سبق، فقد استصدرنا قراراً من مجلس الوزراء بألا تتعامل أى جهة بتجميل الفراغ العام إلا بعد الرجوع إلى الجهاز، بما فيها أعمال الصيانة فى هذه الميادين، وقمنا بتشكيل لجنة تضم متخصصين من كليات الفنون الجميلة، ومن هنا وضعنا آلية لصيانة الأعمال الفنية بالميادين، وقمنا بعمل كتاب إرشادى من اللجنة تم توزيعه على جميع المحافظات، وبالتالى صار ملزماً للجميع أن ترجع إلينا أى محافظة خلال أعمال تطوير الميادين، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة «تجميل ميادين مصر»، التى أُعلن عنها مؤخراً بهدف أن تقوم كل محافظة مبدئياً بطرح الميدان المراد وضع خطته فى العام المقبل فى المسابقة، ليدخل فى خطة التنفيذ، ويتم طرحه على المتسابقين للتنافس بين أفضل المشروعات والرؤى المطروحة التى تقوم على مبدأ فريق العمل، والمسابقات هى الآلية التى تم اتباعها مؤخراً فى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة.

حديقة الأندلس

حديقة الأندلس بالزمالك حديقة أثرية مهمة، ومُسجلة كمبنى ذى تراث معمارى متميز وتخضع لقانون الآثار، ولا يمكن المساس بها إلا فى هذا السياق، ولم تحدث إزالة لأى من مكوناتها، وما جرى بها بعض أعمال التطوير فقط، أما حديقة أنطونيادس فهى حديقة تاريخية، وكانت هناك بعض الشائعات أثيرت عنها، وما يجرى ليس هدماً وإنما مشروع للارتقاء والحفاظ على الحديقة وليس لتغيير ملامحها.