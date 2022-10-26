أسماء الفائزين في مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، نتيجة مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية لطلبة الجامعات، التي تنظمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مجهودات الدولة في تطوير منطقة القاهرة الخديوية، وإحياء وترميم المباني، والمناطق ذات الطابع المميز.

71 مشروعاً مشاركاً في معرض المسابقة

وقال محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لـ«الوطن»: «تقدم للمسابقة 187 مشروعًا مقدمًا من طلاب الجامعات، وجاءت التصفية الأولى للأعمال لتفصح عن 71 مشروعًا مشاركًا في معرض المسابقة، والتي سيعلن عن موعده قريبًا».

وأضاف: «تم طرح هذه المسابقة لطلاب الكليات المتخصصة، على غرار مسابقة تجميل العاصمة الإدارية التي طرحت من قبل، من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للكشف عن مواهبهم وقدراتهم، والإسهام بأفكارهم المتميزة في المشروعات القومية».

وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أهمية منطقة حديقة الأزبكية، إذ أنها تحتل موقعًا مميزًا في ميدان الأوبرا بقلب القاهرة، يربط ما بين جميع المناطق والميادين الرئيسية بمنطقة وسط البلد، لافتًا إلى أن منطقة سور الأزبكية تعد إرثًا ثقافيًا وحضاريًا لمحبي القراءة، واقتناء الكتب والمجلات النادرة.

الجوائز الثلاثة

وتنشر «الوطن» أسماء الفائزين في الجوائز الثلاثة في المسابقة على النحو التالي:

1) الجائزة الأولى

العمل الفائز بالجائزة الأولى وأعضاء الفريق:

المهندس عمر أشرف عبدالقادر مرسي - رئيس الفريق

- حمزة أحمد شكري عمر عبدربه.

- سيف الله وليد محمد.

- عبدالعزيز فتحي أحمد علي.

- مصطفى أحمد عبدالعزيز إبراهيم.

2) الجائزة الثانية

العمل الفائز بالجائزة الثانية وأعضاء الفريق:

الدكتور محمد حمزة محمد - رئيس الفريق

- محمود محمد علي.

- مصطفى وائل محمد.

- منار علي عبدالخالق.

- شيماء محمد جمعة.

3) الجائزة الثالثة

العمل الفائز بالجائزة الثالثة وأعضاء الفريق:

المهندسة إيريني سمير لمعي- رئيس الفريق

- فوزان عنايت عبدالحميد.

- مصطفى علاء عبدالعظيم.

- محمود محمد عبدالرحمن.

- عمرو جمال عبدالسميع.

كما سيتم منح عدد من الجوائز التقديرية والتشجيعية لعدد من المشاريع المشاركة في المسابقة، وسيتم الإعلان قريبا عن موعد ومكان تسليم الجوائز وافتتاح المعرض.