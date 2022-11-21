تفاصيل مقتل شاب على يد لص في الشرقية.. «كان بيدافع عن جارته»

شيّع عشرات الأهالي في منطقة منشية الشيخ ناصر بمدينة أبو حماد جنازة شاب لقي مصرعه طعنا بسلاح أبيض على يد شخص تسلل ظهر أمس الأحد إلى منزل أحد السكان للتعدي على أحد أفراد المنزل وسرقة محتوياته، وعندما تصدى له الشاب الضحية، فأرداه قتيلا.

وتبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث قتل شاب، إذ شهدت منطقة المساكن بأبو حماد واقعة مؤلمة، ولقي شاب مصرعه على يد آخر طعنا بالسكين، فيما انتقلت قوة أمنية لمعاينة الحادث وتبين ما حدث.

القصة الكاملة لمصرع الشاب

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية أن الشاب المدعو محمد وائل البالغ من العمر 27 عاما، لقي مصرعه على يد آخر، أثناء تواجده بمنطقة المساكن، وتفاجأ بصراخ الأطفال في الشارع عن صعود لص إلى منزل بالشارع، فتتبعه الشاب الضحية صعودا للمنزل، وكان شاب آخر صعد للتعدي على ابنة أسرة أهل المنزل وسرقة محتوياته، وكان الشاب حاول مفاداة أهل المنزل، فاشتبك مع اللص الشاب المتسلل للمنزل، فسدد له طعنات أردته قتيلا.

تحرر محضر بالواقعة

وتمكن ضباط مباحث مركز أبو حماد بقيادة الرائد رئيس مباحث المركز أحمد شويخ ومعاون المباحث النقيب كريم والأمناء من ضبط القاتل وإحضاره إلى مركز الشرطة بعد محاولته الهرب وتقنين الاجراءات، وتحرر المحضر رقم 20576 لسنة 2022، وباشرت النيابة العامة في أبو حماد التحقيقات.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

تشييع جثمان الشاب الضحية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين تسلم ذوو الشاب محمد وائل الضحية بعد تصريح النيابة العامة بالدفن، وشيعوا جنازته في مشهد مهيب خرج فيه عشرات الأهالي بجنازة الشاب إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر أسرته في أبو حماد.

رأي قانوني

قال المحامي بالنقض سمير أبو راس، إن ارتكاب جريمة القتل العمد عقوبتها قانونا الإعدام شنقا، وإن أثبتت التحريات في مثل هذه الواقعة القتل العمد ستكون العقوبة المقررة للجاني الإعدام شنقا.