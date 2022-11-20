ضبط متهم بالاعتداء على والدته المسنة في الشرقية بعد تداول فيديو للواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لأحد الأشخاص يتعدى على والدته المسنة بالضرب.

ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم، وتبين أنه مقيم في دائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وكشفت التحريات أنه اعتدى بالضرب على والدته المسنة، بمقبض معدني، بينما تولت زوجته تصوير ونشر المقطع.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وعثرت بحوزته على الأداة المستخدمة، وباستدعاء زوجته، أقرت بتصوير مقطع الفيديو مُنذ شهر تقريبا، ثم نشره للانتقام من الزوج، لوجود خلافات بينهما، وتحرر محضر عن الواقعة.