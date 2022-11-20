إنجازات «حياة كريمة» في الشرقية.. تنفيذ 20 وحدة محلية ومجمعات زراعية

تستمر مؤسسة حياة كريمة في مواصلة السير قدما في رفع مستوى المعيشة بالريف في محافظات مصر، وتغيير وجه الحياة للأجمل، كما يرغب كل مواطن مصري في أن يحيا حياة كريمة، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ المشروعات في مركز الحسينية، تواصل تنفيذ مشروعات أخرى في المرحلة الثانية في 5 مراكز بمحافظة الشرقية، يستفيد منها نحو 47 قرية.

وأعلن المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة في حديث لـ«الوطن» عن دخول 5 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي: أبو حماد، بلبيس، ديرب نجم، فاقوس وأولاد صقر، ومن المقرر استهداف تنمية نحو 47 قرية في هذه المراكز.

تقديم الخدمة لـ5 مراكز

وأوضح «نصير»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنمية القرى في 5 مراكز، من خلال إنشاء وحدات محلية وكذلك تنفيذ مجمعات خدمات زراعية تضم مقرات للجمعيات الزراعية فضلا عن إقامة وحدات بيطرية ومراكز تجميع ألبان.

خدمة 258 ألف فدان

وأشار مدير عام زراعة الشرقية إلى استهداف خدمة 258 ألفا و79 فدانا أي ما يعادل تقريبا ربع المساحة الكلية من الأراضي من محافظة الشرقية، من خلال تنفيذ مقرات للجمعيات الزراعية تتضمن وحدات طب بيطرية، متفرقة في أنحاء المراكز سابقة الذكر.

تنفيذ 10 وحدات محلية و10 مجمعات زراعية وبيطرية

واختتم «نصير»: الدولة تهتم بالنهوض بالمواطن المصري عامة والمزارع والفلاح خاصة من خلال إقامة 10 وحدات محلية تخدم القرى وتوابعها، فضلا عن تنفيذ 10 مجمعات زراعية وبيطرية في قرى هذه المراكز لرفع الأعباء وتيسير الحياة على المواطنين كأحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أنه جار تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في الشرقية.