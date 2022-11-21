إدانة أمريكية للقصف الإيراني على مواقع قرب «أربيل» شمال العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة قرب «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق»، وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى، إن هجمات «طهران» العشوائية تنتهك سيادة العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قصف «الحرس الثوري الإيراني»، مقرات أحزاب كردية معارضة في إقليم «كردستان العراق»، وطال القصف الإيراني، مقر الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الإيراني، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

من جانبه، أدان الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الإيراني، هجمات «طهران» على مواقعه في شمالي العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الإيراني، في وقت سابق، إن «الحرس الثوري»، استهدف مقراته قرب «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق»، مشيرا إلى استهداف «طهران» مقراته بصاروخ باليستي ومسيرة مفخخة.

تعرض مقرات تابعة لـ3 أحزاب إيرانية لقصف إيراني

وأشارت وكالة الأنباء العراقية «واع»، إلى تعرض مقرات تابعة لـ3 أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم «كردستان العراق»، لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

من جانبه، قال مصدر عراقي لوكالة «شفق نيوز»، إن مخيم للاجئين، قرب بلدة بحركة ومقر لحزب كردي معارض، تعرضا لقصف إيراني في قضاء كويسنجق بأربيل،فيما أوضح وزير صحة بإقليم «كردستان العراق»، سامان البرزنجي، أن القصف الصاروخي الإيراني على «قضاء كوية» في أربيل، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين.

طائرات مسيرة مفخخة تهاجم مقار «حزب الكومله» في السليمانية

وفي وقت سابق، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن طائرات مسيرة مفخخة هاجمت مقار «حزب الكومله» الثوري الكردي المعارض لـ إيران في السليمانية شمال العراق، مشيرة إلى سقوط صواريخ إيرانية على مقار لـ«الحزب الديمقراطي» الإيراني في أربيل وكويسنجق.

وكانت القنصلية الأمريكية في «أربيل»، أطلقت صفارات الانذار بالتزامن مع القصف الإيراني. وفي وقت لاحق، جددت «طهران»، قصفها على مواقع الأحزاب الكردية شمال العراق.