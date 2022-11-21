مؤشرات على فوز قاسم جومارت توكاييف بولاية رئاسية جديدة في كازاخستان

فاز رئيس كازاخستان المنتهية ولايته، قاسم جومارت توكاييف، 69 عاما، صباح اليوم، بفترة رئاسة ثانية لمدة 7 سنوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها بلاده، أمس.

توكاييف يحصل على 81.31% من الأصوات

ونقلت «لجنة الانتخابات المركزية»، الكازاخية، عن بيانات أولية إن توكاييف حصل على 81.31% من الأصوات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهرت 3 استطلاعات حصول على ما بين 82.2 و85.52%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقي «واع»، وقال توكاييف، إن الشعب الكازاخي، عبر بوضوح عن ثقته به، فيما هنأ رئيس البلاد الأسبق، نور سلطان نزارباييف، الرئيس الحالي على إعادة انتخابه.

وسيحكم توكاييف، كازاخستان، لمدة 7 سنوات ولمرة واحدة، وكان الرئيس الكازاخي، قال في وقت سابق، إن من الأهمية ألا يكون هناك احتكارا للسلطة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 69.43%

وأشارت «لجنة الانتخابات»، في تقديرات أولية، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 69.43%، فيما أشارت وسائل إعلام إلى مشاركة نحو 70% من المواطنين الكازاخ.

وأمس الأحد، شهدت كازاخستان، انتخابات رئاسية مبكرة، شارك فيها 6 مرشحين بينهم امرأتين، وتوقعت استطلاعات رأي، عدم تمكن أي من مرشحي الرئاسة في كازاخستان من الحصول على نسبة أصوات تتخطى 10%.

وقال نائب وزير خارجية البلاد رومان فاسيلينكو، إن «أستانا»، دعت 641 مراقبا من المنظمات الدولية والدول الأجنبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها كازاخستان، أمس الأحد، هي سابع انتخابات منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، في عام 1991.