بالصور .. "نيران" حماقي تضيئ طريق الإسماعيلية بأقوى حفل جماهيري لطلاب

أحيا الميجا ستار محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات استقبال الطلاب الجدد داخل جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر، وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري وصعد على خشبة المسرح مرتديا ملابس رياضية ليبدأ الحفل بأغنية «نفسي ابقي جنبو»، وسط تفاعل الآلاف.

وكالعادة أشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها بالإضافة لأحدث أغانيه «أدرنالين، وقلبي حبك جدا جدا»، واختتم الحفل بأغنية «أم الدنيا».

حماقي يوجه كلمة شكر للحضور

وحرص حماقي على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور وتفاعله بحماس ومرورا بمنظم الحفل، ياسر الحريري، حيث أثنى على جهده في خروج الحفلات دائما بشكل أكثر من رائع خاصة مع حصوله على جائزة أفضل منظم حفلات لعام 2022 من «دير جيست»، بالمشاركة مع «دي ميديا وانسنت».

ساهم في زيادة أجواء حماس الطلاب وتفاعلهم مع حماقي استعراضات الـ fire works للفنان أحمد عصام والتي تماشت مع توزيعات كل أغنية بشكل أكثر من رائع ساهم في إضفاء المزيد من أجواء البهجة والإثارة والتي كانت ملموسه لقائدي السيارات على طريق الإسماعيلية لذا وجه حماقي الشكر له قبيل ختام الحفل بالإضافة إلى شركاء نجاح الحفل مصمم الإضاءة وليد الحريري وصانع المسارح المميز تامر فوزي.

سوار مطاطي بعلم نادي الزمالك

ورغم حب حماقي المعروف للنادي الأهلي إلا أنه قام بارتداء «سوار»، مطاطي لعلم نادي الزمالك اهداه له أحد المعجبين تعبيرا عن الروح الرياضية التي يجب أن تسود جمهور كرة القدم، حيث علق قائلا خلال ارتدائه: «علشان خاطر جمهوره من الزمالكاوية .. والزمالك عمل إنجازات الفترة الأخيرة».

وكان حماقي قد سيطر على مدى الأسابيع الماضية على أضخم 3 حفلات تخرج للطلاب بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.