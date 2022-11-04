محمد حماقي: أفكر في طرح ألبومي الصيف المقبل وسيكون 12 أغنية

كشف النجم محمد حماقي، عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال صيف العام المقبل بعد أن اكتفى هذا العام بطرح أغنيتين بطريقة السنجل.

محمد حماقي: ألبومي تضمن 12 أغنية

وقال حماقي، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش حضور حفل خاص للدكتور مجدي يعقوب، إنه بدأ فعليا في التجهيز لألبومه الجديد المقرر طرحه صيف العام المقبل بعد أن اكتفى خلال الصيف الحالي بطرح أغنيتين وهما «ادرينالين وقلبي حبك جدا».

أشار حماقي، إلى أن ألبومه الجديد، سيكون عدد أغنياته 12 أغنية وسيتعاون فيهم مع نفس فريق عمله ألبوماته السابقة من الشعراء والملحنين.

محمد حماقي يشارك مجدي يعقوب في فيديو

شارك الفنان محمد حماقي فيديو خاص، وهو يغني أغنيتة الشهيرة «ارسم قلب» مع الدكتور مجدي يعقوب، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام».

وتفاعل الجمهور مع فيديو محمد حماقي والدكتور مجدي يعقوب، بشكل كبير حيث كتب أحدهم قائلا: «الواحد ماشفش حاجة حلوة من زمان جميل أوي»، فيما قال آخر: «الفيديو لطيف بشكل مش طبيعي ربنا يديله الصحة ويطولنا في عمره».

يذكر أن آخر البومات محمد حماقي، التي طرحها مؤخرا بطريقة الديجتال هو ألبوم «يافاتني»، والذي تضمن أكثر من 14 أغنية من بينهم «زيها مين» والذي طرح كاملا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» وعلى كافة المنصات الإلكترونية والديجتال.

يذكر أن حماقي، كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.