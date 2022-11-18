الإعلامي ممدوح موسى لـ «قناة الحياة»: أجهز برنامجا عن حياة محمد حماقي قريبا

كشف الإعلامي ممدوح موسى، عن إعداده برنامجا عن حياة المطرب محمد حماقي سيتم اذاعته قريبا، «الفنان محمد حماقي من أفضل المغنيين وحاليا أجهز برنامجا عن قصة حياته»، وذلك خلال استضافته في برنامج «بالخط العريض»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، والذي يُعرض على شاشة «الحياة».

برنامج محمد حماقي يتم الإعداد له منذ 7 سنوات

وانفرد برنامج «بالخط العريض» ببث مقطع فيديو من البرنامج المرتقب عن حياة محمد حماقي، حيث أكد ممدوح موسى أنه يعد له منذ نحو 7 سنوات، كما أن هناك أسئلة يجيب عنها حماقي في أكثر من دولة على مستوى العالم، موضحًا أنه سبق أن خسر في برنامج «بحبها» 3 ملايين جنيه.

لا خلافات حالية بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

وأوضح أنه لا توجد خلافات حالية بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، لافتا إلى أن البرامج الفنية والرياضية الان كلها شبه بعضها، «اليوم اللي بيعدي بدون شتيمة عليا بشعر بالفشل».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء كل يوم جمعة تقديم صائدة الأسرار الإعلامية إيمان أبو طالب.