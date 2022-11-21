محاكمة الفنان أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي بعد قليل

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

التهرب من سداد مبلغ الضرائب

وتهرب الفنان أحمد آدم، من تسديد مبلغ من الضرائب المستحق عن برنامج قدمه في وقت سابق باسم «بني آدم شو»، عرض خلال عام 2013، وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق معه وجهت له تهمة التهرب الضريبي.

ووفقًا لقانون وزارة المالية، تُفرض غرامة مالية يكون الحد الأدنى لها 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه وعلى من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

وشارك الفنان أحمد آدم في العديد من الأعمال الفنية، وذلك بعد حصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته في المسرحيات التي قدمه فيها محمد صبحي من خلال مسرحية «أنت حر» عام 1981، ثم «الهمجي» و«المهزوز».