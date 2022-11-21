غيابات الزمالك أمام المصري في كأس مصر.. أبرزها فيريرا

يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من العديد من الغيابات قبل المباراة الصعبة المحدد لها السبت المقبل، ضد نظيره المصري البورسعيدي، في لقاء دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة 2022.

وأعلنت إدارة الزمالك، غياب المدير الفني للفريق البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، على أن يتولى روي أجواش، مساعد فيريرا، إدارة المباراة، رفقة أسامة نبيه، المدرب العام، وأحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد.

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