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أحمد السقا: أحب الشعر واللغة العربية.. والرباط الصليبي منعني من دخول الزمالك

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محمد أيمن سالم
06:32 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
الفنان أحمد السقا

الفنان أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا، إنه تمنى أن يلعب الجيتار، وابتعد عن لعب كرة القدم، لأنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي والعضلة الأمامية قبل ذهابه لنادي الزمالك بأسبوع، مضيفا «مكنش في حساباتي إنى أكون ممثل، دخلت أكاديمية الفنون من أجل الكتابة، لأني محب للشعر واللغة العربية والنثر والسرد، لكن قدر الله أن أقدم استمارتي في الأكاديمية تمثيل بدلا من النقد، وذاكرت وتفوقت، وكنت الأول على دفعتي طوال الـ4 سنوات».

 

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «صناع الاختيار»، في معرض الكتاب الدولي بالشارقة، المذاع على برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية سالي شاهين على شاشة «DMC».

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