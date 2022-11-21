مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس في مدينة السادات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 4/12/2022، وحتى الإثنين 2/1/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها، بحي الفردوس، في مدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

قطع الأراضي بالمجاورة 1

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن جهاز المدينة سيسلم قطع الأراضي بالمجاورة 1، كالتالي:

القطع من 1: 100، يوم الأحد 4/12/2022.

القطع من 101: 200، يوم الإثنين 5/12/2022.

القطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 6/12/2022.

القطع من 301: 400، يوم الأربعاء 7/12/2022.

القطع من 401: 500، يوم الخميس 8/12/2022.

القطع من 501: 600، يوم الأحد 11/12/2022.

القطع من 601: 700، يوم الإثنين 12/12/2022.

القطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 13/12/2022.

القطع من 801: 900، يوم الأربعاء 14/12/2022.

القطع من 901: 1000، يوم الخميس 15/12/2022.

وتم تخصيص يومي الأحد 18/12/2022، والإثنين 19/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 كالتالي:

القطع من 1: 100، يوم الثلاثاء 20/12/2022.

القطع من 101: 200، يوم الأربعاء 21/12/2022.

القطع من 201: 300، يوم الخميس 22/12/2022.

القطع من 301: 400، يوم الأحد 25/12/2022.

القطع من 401: 500، يوم الإثنين 26/12/2022.

القطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 27/12/2022.

القطع من 601: 700، يوم الأربعاء 28/12/2022.

القطع من 701: 780، يوم الخميس 29/12/2022.

وتم تخصيص يومي الأحد 1/1/2023، والإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.